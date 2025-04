Le pontage coronarien consiste à attacher une artère ou une partie d’une veine à une artère coronaire, de façon à ce que le sang emprunte un autre chemin pour aller de l’aorte au muscle cardiaque. La zone sténosée ou obstruée est ainsi contournée. On préfère utiliser une artère plutôt qu’une veine, car les artères ont moins tendance à s’obstruer par la suite. Dans un type de pontage coronarien, l’une des deux artères mammaires internes est sectionnée et l’une des extrémités coupées est reliée à l’artère coronaire au-delà du segment obstrué. L’autre extrémité de l’artère est ligaturée. Si on ne peut pas utiliser une artère ou si les obstructions sont multiples, on utilise un segment de veine, en général de la veine saphène, qui va de la cheville à l’aine. Une extrémité du segment (greffon) est attachée à l’aorte, et l’autre à une artère coronaire au-delà de la zone obstruée. Un greffon veineux est parfois utilisé en plus du greffon d’artère mammaire.