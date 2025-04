Une blessure à la tête peut causer un saignement dans le cerveau. Cela peut avoir comme résultat une poche de sang entre le crâne et la couche externe de tissu couvrant le cerveau. Cette poche de sang s’appelle hématome épidural. Ou bien, une poche de sang peut se former entre la couche externe et les couches moyennes du tissu. Cette poche de sang est un hématome sous-dural.