L’éruption cutanée de la mpox ressemble à celle provoquée par la variole. Avant l’épidémie de 2022, l’éruption cutanée commençait souvent sur le visage et se propageait à d’autres parties du corps, notamment la paume des mains et la plante des pieds. Quelle que soit la partie du corps, les lésions cutanées étaient similaires et regroupées.