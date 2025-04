Lorsqu’un traumatisme entraîne la rupture d’une paroi des vaisseaux, les plaquettes du sang sont activées. Elles passent d’une forme ronde à une forme épineuse, s’agglutinent entre elles et adhèrent à la paroi des vaisseaux lésés pour initier le colmatage de la plaie. De plus, elles interagissent avec d’autres protéines du sang pour former de la fibrine. Les filaments de fibrine forment un réseau qui capte davantage de plaquettes et de cellules sanguines, constituant un caillot qui colmate la lésion.