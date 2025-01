Dans la méthode de Cobb, deux lignes sont tirées sur une radiographie de la colonne vertébrale. Une ligne part du haut de la vertèbre supérieure la plus inclinée et l’autre ligne part du bas de la vertèbre inférieure la plus inclinée. L’angle formé par ces lignes est l’angle de Cobb. (Le côté convexe est l’endroit où la colonne vertébrale se courbe vers l’extérieur. Le côté concave est l’endroit où la colonne vertébrale se courbe vers l’intérieur.)