La sévérité des lésions rénales est très variable. Lors d’une lésion mineure, le rein peut ne présenter qu’un hématome. Lorsque la lésion est plus grave, le rein peut être coupé ou déchiré (lacérations) et de l’urine et du sang peuvent s’écouler dans les tissus adjacents. Un caillot sanguin se forme parfois autour du rein. Si le rein est arraché au niveau de l’implantation des vaisseaux, un saignement abondant peut se produire et provoquer un état de choc, voire la mort. La plupart des lésions du rein entraînent la présence de sang dans les urines.