Illustration d’un implant cochléaire dans l’oreille, montrant comment le son parvient au cerveau. Le processeur audio est porté derrière l’oreille (illustré ici en vert et placé à côté de l’oreille), est relié à une antenne (grise), qui transmet le son à un récepteur situé sous la peau, puis au porte-électrode enroulé et placé dans le conduit auditif interne (dans la cochlée). Ainsi, le son est transmis au nerf auditif et au cerveau. Dans certains implants plus récents, le processeur et l’émetteur sont une seule et même unité et s’installent là où l’émetteur est normalement placé sur le cuir chevelu (non illustré).