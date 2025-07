Les dents définitives sont au nombre de 32 : une paire de troisièmes molaires supérieures (1 et 16), parfois appelées dents de sagesse, de deuxièmes molaires supérieures (2 et 15), de premières molaires supérieures (3 et 14), de deuxièmes prémolaires supérieures (4 et 13), de premières prémolaires supérieures (5 et 12), de canines supérieures (6 et 11), d’incisives latérales supérieures (7 et 10), d’incisives centrales supérieures (8 et 9), de troisièmes molaires inférieures (32 et 17), parfois appelées dents de sagesse, de deuxièmes molaires inférieures (31 et 18), de premières molaires inférieures (30 et 19), de deuxièmes prémolaires inférieures (29 et 20), de canines inférieures (27 et 22), d’incisives latérales inférieures (26 et 23) et d’incisives centrales inférieures (25 et 24).