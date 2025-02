Les plus grandes déviations sont des complexes QRS, qui représentent l’activité des ventricules (les cavités cardiaques inférieures). Les plus petites déviations représentent l’activité des atria (les cavités cardiaques supérieures). Les déviations plus petites montrent des déviations de flutter atrial rapides (300 battements atrials par minute), régulières dans le temps et de forme régulière, avec un motif en dents de scie caractéristique. Les déviations les plus importantes montrent la réponse ventriculaire au flutter atrial et, dans ce cas, sont régulières à 75 battements ventriculaires par minute.