Cette figure montre les 5 couches de l’épiderme avec sa membrane basale et le derme. La membrane basale de l’épiderme est une structure spécialisée située à l’endroit où le derme et l’épiderme se rejoignent (jonction dermo-épidermique). Les couches de la membrane basale contribuent à la stabilité structurelle et à l’intégrité de la peau.