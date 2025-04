Une transfusion sanguine constitue moins de risque lorsque le groupe sanguin du donneur correspond au groupe et au rhésus du receveur (en d’autres termes, lorsque les groupes sanguins sont compatibles). Par conséquent, avant une transfusion, les banques du sang effectuent un test appelé épreuve de compatibilité croisée sur le sang du donneur et du receveur. Ce test minimise les risques de réactions dangereuses et pouvant s’avérer mortelles.