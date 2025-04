Le myxome de l’atrium gauche est souvent rattaché à la paroi cardiaque par un pédicule, et oscille librement dans le flux sanguin. Du fait de cette mobilité, le myxome peut avoir des mouvements de va-et-vient dans et hors de la valvule mitrale, toute proche, qui s’ouvre dans le ventricule gauche. Ces mouvements peuvent obstruer transitoirement la valvule et obstruer le flux sanguin de façon intermittente.