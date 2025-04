La circulation du sang à travers le cœur du fœtus diffère de celle chez les enfants et les adultes. Chez les enfants et les adultes, le sang est oxygéné dans les poumons. Le fœtus n’est pas exposé à l’air. Il se trouve à l’intérieur de l’utérus et ses poumons sont affaissés et remplis de liquide amniotique. Comme le fœtus ne respire pas d’air, le sang du fœtus reçoit l’oxygène qui passe des vaisseaux sanguins de la mère au placenta. Le sang fœtal riche en oxygène dans le placenta passe à travers les vaisseaux sanguins du cordon ombilical et pénètre dans le cœur du fœtus. Seule une faible quantité de sang est donc envoyée dans les poumons. Le reste du sang contourne les poumons en passant par deux raccourcis (dérivations) :