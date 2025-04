Un caillot sanguin dans la paroi d’une artère peut se détacher et migrer dans la circulation sanguine (devenant un embole). L’embole peut ensuite se loger dans une artère qui irrigue le cerveau et bloquer le flux sanguin à cet endroit. Lorsque les dépôts graisseux (en jaune) dus à l’athérosclérose ont rétréci une artère, un embole est plus susceptible d’obstruer l’artère.