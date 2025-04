Normalement, le talon ne comporte qu’une seule bourse séreuse, entre le tendon d’Achille et l’os du talon (calcanéum). Cette bourse séreuse peut être inflammatoire, gonflée et douloureuse, ce qui provoque une bursite antérieure du tendon d’Achille.

Des anomalies de pression et des dysfonctionnements du pied peuvent aboutir à la formation d’une bourse protectrice entre le tendon d’Achille et le tissu cutané. Cette bourse séreuse peut être inflammatoire, gonflée et douloureuse, ce qui provoque une bursite postérieure du tendon d’Achille.