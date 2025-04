La prothèse acoustique rétro-auriculaire, qui se porte derrière l’oreille, est la plus puissante mais aussi la moins esthétique. La prothèse endo-auriculaire, située à l’intérieur de l’oreille, est le meilleur choix pour les pertes auditives graves. Elle est facile à régler, mais difficile à utiliser avec le téléphone. La prothèse endocanalaire est utilisée pour les pertes auditives faibles à modérées. Cette aide est relativement discrète. La prothèse totalement endocanalaire est aussi utilisée pour les pertes auditives faibles à modérées. Cette prothèse produit un son de bonne qualité ; elle est presque invisible et peut être facilement utilisée avec le téléphone. On l’enlève en tirant sur un petit cordon. C’est cependant la prothèse la plus coûteuse et la plus difficile à régler.