Pendant la puberté, le développement sexuel s’effectue par étapes successives. Toutefois, l’âge et la durée de ces transformations varient d’une personne à l’autre. Pour les filles, la puberté commence entre 8 ans et demi et 10 ans et dure environ 4 ans. Le graphique présente la séquence typique et les périodes normales de développement vers la maturité sexuelle.