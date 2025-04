Lors d’une épisiotomie, le médecin injecte un anesthésique local pour anesthésier la région et effectue une incision au niveau de la zone comprise entre l’orifice vaginal et l’anus (appelée périnée). L’épisiotomie est parfois réalisée pour élargir l’ouverture du vagin et ainsi faciliter le passage du bébé. Cette technique prévient un étirement excessif des tissus et peut empêcher une déchirure irrégulière des tissus.