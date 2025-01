Pour réaliser un électrocardiogramme (ECG), l’opérateur positionne des électrodes (petits capteurs circulaires se collant sur la peau) sur les bras, les jambes et le thorax du patient. Ces électrodes mesurent l’amplitude et la direction des courants électriques cardiaques à chaque battement. Les électrodes sont reliées par des fils électriques à un appareil, qui produit un tracé correspondant à chaque électrode. Chaque tracé montre l’activité électrique du cœur sous différents angles. L’ensemble des tracés constitue l’ECG. Un ECG se pratique en 3 minutes environ, est indolore et sans risques.