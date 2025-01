Facteurs de risque de réactions indésirables aux médicaments

Les nourrissons et les enfants très jeunes sont exposés à un risque élevé de réactions indésirables aux médicaments, car leur capacité à métaboliser les médicaments n’est pas parvenue à une totale maturité. Par exemple, les nouveau-nés ne peuvent pas métaboliser et éliminer le chloramphénicol, un antibiotique. Il n’est donc pas couramment utilisé. Chez eux, ce médicament peut induire le développement du syndrome du bébé gris, réaction grave et souvent mortelle. Lorsque des tétracyclines (un autre antibiotique) sont administrées à des nourrissons ou à de jeunes enfants au cours de la période de développement des dents (période qui s’étend jusqu’à 8 ans), l’émail de leurs dents peut se colorer en jaune de manière irréversible. Les enfants de moins de 18 ans sont exposés au risque de syndrome de Reye lorsqu’ils reçoivent de l’aspirine pour le traitement d’une grippe ou d’une varicelle.

Les personnes âgées présentent un risque élevé de développement d’effets indésirables pour plusieurs raisons (voir Vieillissement et médicaments). D’une part, elles sont susceptibles de cumuler plusieurs problèmes de santé et donc de recevoir plusieurs médicaments sur ordonnance et/ou en vente libre. D’autre part, avec l’âge, le foie est moins à même de métaboliser de façon efficace de nombreux médicaments ; de plus, les reins éliminent moins bien les médicaments de l’organisme, ce qui augmente le risque d’atteinte rénale et d’autres réactions indésirables. Ces problèmes liés à l’âge sont souvent aggravés par la dénutrition et la déshydratation, qui tendent à devenir plus fréquentes avec le vieillissement.

Les personnes âgées sont plus sensibles aux effets de nombreux médicaments. Par exemple, elles ont une probabilité plus forte de présenter des étourdissements, une perte de l’appétit, une dépression, une confusion et des altérations de la coordination motrice, ce qui entraîne une augmentation du risque de chutes et de fractures. Parmi les médicaments susceptibles d’induire de telles réactions figurent de nombreux antihistaminiques, des somnifères, des anxiolytiques, des antihypertenseurs et des antidépresseurs (voir le tableau Certains médicaments particulièrement susceptibles de provoquer des problèmes chez les personnes âgées).