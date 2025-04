Quelles sont les causes du cancer du poumon ?

La principale cause du cancer du poumon est :

Le tabagisme, qui est responsable de près de 85 % des cas de cancer du poumon

Une personne qui arrête de fumer voit son risque de cancer diminuer. Les non-fumeurs aussi peuvent développer un cancer du poumon.

Les autres causes du cancer du poumon comprennent :

L’hérédité (les caractéristiques qui se transmettent des parents aux enfants, des grands-parents aux petits-enfants)

Pollution de l’air

Vivre en étant exposé(e) à la fumée de fumeurs de cigarettes ou de cigares (tabagisme passif)

Absorber des substances qui peuvent provoquer le cancer (telles que l’amiante, les radiations ou le radon)

Utiliser des feux ouverts pour la cuisine et le chauffage

L’amiante est une fibre minérale utilisée dans les matériaux isolants et autres matériaux de construction. On trouve de faibles niveaux de radiations dans l’environnement naturel, mais il faut éviter l’exposition excessive à des radiations au cours de radiographies, d’examens par TDM, ou d’autres examens d’imagerie. Le radon est un gaz radioactif qui se trouve dans le sol et peut s’accumuler jusqu’à des concentrations dangereuses dans les sous-sols.