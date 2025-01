Quelles sont les causes des embolies pulmonaires ?

Quelles sont les causes des embolies pulmonaires ?

Une embolie pulmonaire est le plus souvent provoquée par un caillot sanguin. Les caillots sanguins ne sont pas tous dangereux. Par exemple, les caillots sanguins sont nécessaires pour arrêter le saignement d’une coupure. Cependant, les caillots sanguins peuvent aussi se former à l’intérieur des vaisseaux sanguins alors qu’ils ne sont pas nécessaires, comme dans le cas des thromboses veineuses profondes. La plupart du temps, ces caillots sanguins inutiles se forment dans les grosses veines profondes des jambes. Ces caillots peuvent se briser et se déplacer jusqu’aux poumons ou au cœur.

Certains facteurs peuvent augmenter le risque d’avoir une embolie pulmonaire, notamment :

Âge avancé (généralement plus de 60 ans)

Antécédents de caillots sanguins

Cancer

Fracture de la jambe ou de la hanche

Grossesse

Intervention chirurgicale majeure au cours des 3 derniers mois

Tabagisme

Prise d’œstrogènes ou de médicaments similaires

D’une façon générale, une personne est prédisposée à la formation de caillots sanguins dans les jambes quand celles-ci doivent rester longtemps immobiles. Après une fracture de la jambe, les déplacements sont souvent réduits. Par ailleurs, une personne ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale ou atteinte d’une longue maladie peut se trouver alitée pendant une longue période. Même un long voyage en avion peut présenter un risque, car le voyageur ne peut pas bouger suffisamment les jambes.

Parfois, d’autres substances peuvent provoquer une embolie pulmonaire. Elles comprennent :