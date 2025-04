Les symptômes de l’artérite à cellules géantes peuvent apparaître soudainement ou survenir lentement sur plusieurs semaines.

Des symptômes généraux peuvent apparaître, tels que fièvre, sueurs, ainsi que sensation de fatigue et de malaise. Environ la moitié des personnes présentent une douleur et une raideur musculaire au niveau du cou, des épaules et des hanches. La douleur et la raideur sont exacerbées le matin, tout comme dans la pseudopolyarthrite rhizomélique.

Les symptômes spécifiques dépendent de l’artère affectée et peuvent inclure :

Céphalées pulsatiles sévères dans les tempes ou à l’arrière de la tête

Vision trouble, vision double, cécité subite d’un œil

Douleur dans la mâchoire à la mastication

AVC

Dans de rares cas, l’artérite à cellules géantes affecte l’aorte, l’artère principale sortant du cœur. La personne peut ressentir une douleur thoracique causée par un anévrisme aortique ou une dissection aortique.