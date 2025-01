Qu’est-ce que les muscles et les os ?

Les muscles et les os donnent la forme et la structure du corps et permettent de se déplacer. Ils font partie du système musculosquelettique, qui se compose de :

Os : le squelette

Muscles : tissu qui se contracte pour déplacer des parties du corps

Articulations : endroits où 2 os se rejoignent

Cartilage : tissu lisse et caoutchouteux qui recouvre l’intérieur des articulations pour réduire le frottement

Tendons : cordes de tissu solides qui relient les muscles aux os

Ligaments : bandes de tissu solides qui relient l’os à l’os et maintiennent les articulations ensemble

Le corps comporte des centaines de muscles et d’os différents. Certains sont très gros, comme les gros muscles et os de la cuisse. D’autres sont très petits, comme les muscles et les os des doigts.

Les tendons et les ligaments sont appelés tissu conjonctif car ils relient des parties du corps ensemble.

Système musculosquelettique (1)