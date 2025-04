Les muscles sont des tissus qui se contractent pour déplacer des parties du corps. Il existe différents types de muscle :

Muscle squelettique

Muscle lisse

Muscle cardiaque

Les muscles squelettiques sont reliés aux os et vont par paires. Par exemple, les biceps permettent de plier les coudes et les triceps permettent de les déplier. Les muscles squelettiques sont volontaires (c’est-à-dire qu’on les fait bouger lorsqu’on le décide).

Les muscles lisses entourent les artères, les veines et les intestins. Les muscles lisses des vaisseaux sanguins se contractent et se relâchent pour ajuster le flux sanguin. Les muscles lisses des intestins se contractent pour faire avancer les aliments et les selles dans le tube digestif. Il n’est pas possible de contrôler les muscles lisses. Ils fonctionnent de façon autonome sans que l’on ait à y penser.

Le muscle cardiaque est un type de muscle spécial qui n’a jamais besoin de s’arrêter pour se reposer et qui n’est pas contrôlé volontairement.