Que sont les chalazions et les orgelets ?

Que sont les chalazions et les orgelets ?

Chalazion Image SCIENCE PHOTO LIBRARY

Orgelet Image DR CHRIS HALE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Les chalazions et les orgelets sont des grosseurs douloureuses au niveau de la paupière. Les premiers symptômes des chalazions et des orgelets sont similaires, et ces deux affections sont très proches en apparence.