La conjonctive est la membrane fine et transparente qui recouvre le blanc des yeux et l’intérieur des paupières. La conjonctivite désigne l’inflammation (gonflement et irritation) de la conjonctive.

Qu’est-ce que la conjonctivite infectieuse ? La conjonctivite infectieuse est une infection causée par plusieurs bactéries et virus. Elle est souvent associée aux « yeux rouges » car les yeux deviennent roses ou rouges. La conjonctivite infectieuse se transmet facilement d’un œil à l’autre et d’une personne à l’autre

Elle est généralement due à un virus

La conjonctivite virale (causée par un virus) dure une à deux semaines et disparaît spontanément

En cas de conjonctivite bactérienne, les médecins prescrivent des collyres antibiotiques

Afin d’éviter de transmettre la conjonctivite à d’autres personnes, vous devez vous laver les mains régulièrement et éviter de partager vos serviettes, vos gants de toilette ou votre linge de lit Les nouveau-nés peuvent contracter une conjonctivite infectieuse lorsque la mère est infectée par une chlamydia ou une gonorrhée. L’infection est transmise de la mère à l’enfant au moment de l’accouchement. Non traités, les bébés peuvent devenir aveugles ; ils doivent voir un médecin immédiatement. Conjonctivite infectieuse (virale) Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY La conjonctivite n’est pas toujours causée par des infections. Par exemple, un grain de poussière, une lentille de contact ou du maquillage peuvent irriter la conjonctive et provoquer une inflammation. Des allergies peuvent parfois provoquer une conjonctivite allergique.