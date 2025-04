La conjonctive est la membrane fine et transparente qui recouvre le blanc des yeux et l’intérieur des paupières. La conjonctivite désigne l’inflammation (gonflement et irritation) de la conjonctive.

Qu’est-ce que la conjonctivite allergique ? La conjonctivite allergique est une réaction survenant au niveau de la conjonctive et causée par une substance à laquelle vous êtes allergique, telle que le pollen, les moisissures ou la poussière. Les yeux gonflent, deviennent rouges et démangent. La conjonctivite allergique peut avoir les causes suivantes : Allergies saisonnières à des substances telles que les moisissures ou les pollens d’arbres, de mauvaises herbes ou de gazon (ces symptômes sont généralement présents au printemps ou à l’automne)

Allergies perannuelles à des substances telles que la poussière, les phanères d’animaux ou les plumes (ces symptômes sont présents toute l’année) La conjonctivite peut avoir d’autres causes. Par exemple, la conjonctivite infectieuse est causée par une infection virale ou bactérienne. De plus, un grain de poussière, une lentille de contact ou du maquillage peuvent irriter la conjonctive et provoquer une conjonctivite sans qu’il y ait de réaction allergique ou d’infection. Parties de l’œil