On parle de trouble de stress post-traumatique (TSPT) quand les souvenirs d’un événement très perturbant reviennent sans cesse envahir les pensées de la personne atteinte. Cela dure plus d’un mois et peut durer bien plus longtemps. Ces souvenirs peuvent être extrêmement effrayants, réalistes et perturbants.

Le TSPT apparaît dans les 6 mois suivant un événement particulièrement traumatisant

Les événements potentiellement mortels peuvent causer une souffrance, une inquiétude, et une angoisse intenses et durables

La personne affectée peut revivre l’événement dans sa tête, faire des cauchemars et éviter tout ce qui lui rappelle l’événement

Le traitement peut comprendre des séances de thérapie d’exposition et des antidépresseurs