Une crise de panique se caractérise par une peur et une angoisse intenses et soudaines. La personne peut aussi présenter une douleur thoracique, suffoquer, avoir des nausées, des étourdissements, et se sentir essoufflée. Une crise de panique dure peu de temps.

Les crises de panique peuvent être provoquées par quelque chose d’effrayant, comme la vue d’un serpent, ou se produire sans raison

Pendant une crise de panique, la personne peut penser qu’elle a un problème médical grave, comme une crise cardiaque ou un AVC

Même si les crises de panique mettent mal à l’aise et sont effrayantes, elles ne sont pas dangereuses

Les crises de panique sont fréquentes ; chaque année, elles touchent près de 1 adulte sur 10