Il existe deux types de cancers du foie :

Cancer primitif du foie : cancer qui débute dans le foie

Métastases hépatiques : cancer qui a débuté dans un autre organe, mais qui s’est propagé (métastasé) au foie

Le cancer primitif du foie le plus fréquent chez l’adulte est le suivant :

Carcinome hépatocellulaire (hépatome)

Les autres types de cancers primitifs du foie sont peu fréquents ou rares.

Les métastases hépatiques sont plus fréquentes que les cancers primitifs du foie. De nombreux cancers peuvent se propager (métastaser) au foie. Le plus souvent, il s’agit de cancers du côlon, du sein, du poumon et du pancréas.

Non traités, les cancers du foie se développent, se propagent et empêchent le foie de fonctionner normalement. Les cancers qui débutent dans d’autres organes et se propagent au foie sont traités différemment des cancers primitifs du foie.