Quelle est la cause de l’hypertension portale ?

Quelle est la cause de l’hypertension portale ?

L’hypertension portale est généralement causée par :

Cirrhose du foie

La cirrhose est une cicatrisation grave du foie. Cette cicatrisation obstrue la circulation sanguine vers le foie et augmente donc la pression dans les vaisseaux sanguins qui l’alimentent. La cirrhose peut être provoquée par des maladies chroniques comme l’hépatite C chronique et une hépatopathie alcoolique.