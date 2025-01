Problèmes affectant le foie :

Infections, telles qu’une hépatite virale

Hépatopathie alcoolique due à une consommation excessive d’alcool

Formation de tissu cicatriciel, appelée cirrhose, si le foie est gravement endommagé par des infections, une hépatopathie alcoolique ou des médicaments et des substances toxiques

La cirrhose est irréversible, mais souvent, la quantité de tissu hépatique sain reste suffisante pour que le foie continue de fonctionner. Une cirrhose sévère peut entraîner :

Hypertension dans le foie, appelée hypertension portale

De nombreux éléments qui altèrent le foie interfèrent avec la façon dont il produit et distribue la bile. Les problèmes de fabrication et de distribution de bile peuvent entraîner une coloration jaune de la peau et du blanc des yeux (jaunisse), car la quantité d’une substance chimique jaune appelée bilirubine, que l’organisme utilise pour fabriquer la bile, est trop élevée.

Si le foie est gravement endommagé, une greffe de foie sera peut-être nécessaire.