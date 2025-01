Au début, la personne présente des tremblements des doigts et des mains lorsque les muscles sont relâchés et au repos.

La personne peut également présenter une raideur musculaire, des mouvements lents et des troubles de l’équilibre et de la marche.

Les médecins traitent la cause du syndrome parkinsonien lorsque cela est possible, et prescrivent des médicaments et de la kinésithérapie.