Lorsque la moelle épinière est lésée, les nerfs qui passent dans la zone endommagée ne fonctionnent pas correctement. En général, un trouble de la moelle épinière provoque les symptômes suivants :

Faiblesse ou paralysie (incapacité à bouger totalement ou partiellement son corps)

Perte de sensation de la douleur ou du toucher

Perte de contrôle de la vessie et des intestins (incontinence)

Dysfonction érectile (lorsqu’un homme a des problèmes pour obtenir ou maintenir une érection)

Comme les nerfs qui partent de la moelle épinière avant d’atteindre la zone lésée sont sains, les symptômes dépendent de la localisation de la lésion de la moelle épinière. Par exemple, si la moelle épinière est lésée dans le bas du dos, la personne peut ne plus être en mesure de bouger les jambes et perdre la sensibilité dans les jambes (c’est-à-dire qu’elle ne ressent ni la douleur ni le contact), mais elle peut toujours utiliser les bras. Mais si la moelle épinière est lésée au niveau du cou, les deux bras et les deux jambes peuvent être affectés. Si la moelle épinière est lésée au niveau de la région haute du cou, la personne peut être incapable de respirer. Il est possible de perdre le contrôle de la vessie et des intestins et de perdre toute fonction sexuelle, quelle que soit la localisation de la lésion de la moelle épinière.

En cas de lésions des os, des ligaments, des disques ou des nerfs de la colonne vertébrale, une douleur est généralement ressentie dans le cou ou dans le dos.

Il faut se rendre immédiatement aux urgences si les symptômes suivants apparaissent :

Perte soudaine de sensation dans une région du corps

Faiblesse d’un ou de plusieurs membres

Incapacité à contrôler sa vessie ou ses intestins

Au début, lorsque la personne est paralysée, les muscles sont mous. Lorsque la paralysie est présente depuis un certain temps, les muscles se raidissent parce qu’ils ne sont pas utilisés. Les membres peuvent devenir si raides qu’il devient impossible de les fléchir.

En cas de paralysie ou d’incapacité à se lever, il existe un risque de développer d’autres affections, notamment :

Les troubles de la moelle épinière peuvent également conduire à une dépression et à une perte de l’estime de soi.