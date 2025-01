Quelles sont les causes de la SEP ?

Les médecins ne connaissent pas les causes de la SEP, mais la plupart pensent que le système immunitaire attaque les tissus de son propre organisme comme s’ils étaient étrangers. Cette réponse est appelée réaction auto-immune. Dans la SEP, le système immunitaire attaque et altère les nerfs du cerveau et de la moelle épinière.