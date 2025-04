Les opioïdes sont les antalgiques les plus puissants. Ils sont appelés opioïdes car ils proviennent à l’origine du pavot à opium. Certains opioïdes sont encore issus des plantes, mais beaucoup sont fabriqués en laboratoire. Il existe de nombreux opioïdes différents, dont la morphine, l’oxycodone, le fentanyl et la codéine. Les opioïdes sont les antalgiques les plus puissants. Ils sont appelés opioïdes car ils proviennent à l’origine du pavot à opium. Certains opioïdes sont encore issus des plantes, mais beaucoup sont fabriqués en laboratoire. Il existe de nombreux opioïdes différents, dont la morphine, l’oxycodone, le fentanyl et la codéine.

Les opioïdes sont efficaces pour soulager les douleurs très intenses, par exemple en cas de brûlure, de fracture osseuse ou de cancer. Cependant, les opioïdes peuvent avoir des effets secondaires graves. Les médecins ne les prescrivent donc généralement pas pour des problèmes moins graves.

Quels sont les effets secondaires des opioïdes ? Les opioïdes détendent la personne et la rendent somnolente. Une prise trop importante peut entraîner les symptômes suivants : Grande confusion

Évanouissement

Arrêt respiratoire et décès De nombreuses personnes meurent chaque année en raison d’une surdose accidentelle d’opioïdes. Autres effets secondaires fréquents des opioïdes : Nausées (envie de vomir)

Constipation (impossibilité d’aller à la selle)

Prurit