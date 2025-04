Une migraine survient lorsque les cellules nerveuses et les vaisseaux sanguins dans le cerveau sont stimulés et perturbés. Les médecins ne sont pas sûrs de la raison pour laquelle cela se produit chez certaines personnes et pas d’autres. Cependant, il semble que les migraines soient héréditaires. Une personne est plus susceptible d’avoir des migraines si des membres de sa famille y sont sujets.

Quels sont les éléments qui déclenchent les migraines ? Pour les personnes qui ont des migraines, certains éléments peuvent les déclencher : Taux élevés d’œstrogènes (des hormones féminines), en particulier pendant la puberté, avant, pendant et après les règles de la femme, après l’accouchement, au début de la ménopause, ou lors de la prise de pilules contraceptives (qui contiennent des œstrogènes)

Trop de stimulation des sens, comme des lumières clignotantes ou des odeurs fortes

Stress

Trop peu de sommeil

Changements de climat

Vin rouge

Faim, en particulier due au fait de sauter des repas