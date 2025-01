Une hémorragie sous-arachnoïdienne peut être provoquée par une blessure à la tête (par exemple à la suite d’un accident de voiture).

Une hémorragie sous-arachnoïdienne non provoquée par une blessure est généralement causée par une rupture d’anévrisme dans le cerveau.

Les anévrismes sont des renflements dans une région affaiblie de la paroi d’un vaisseau sanguin. Vous êtes généralement né(e) avec ces anévrismes. Parfois, les anévrismes se développent plus tard et sont dus à une hypertension artérielle présente pendant de nombreuses années. Vous pouvez présenter plus d’un anévrisme dans le cerveau.