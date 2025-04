Quelles sont les causes de la pancréatite aiguë ?

Les principales causes de la pancréatite aiguë sont :

Calculs biliaires (masses solides qui se forment dans la vésicule biliaire)

Consommation chronique et excessive d’alcool

Les calculs biliaires peuvent quitter la vésicule biliaire et se trouver bloquer à l’endroit où les canaux d’évacuation de la vésicule et du pancréas se rejoignent. Les calculs bloquent la sortie des sucs digestifs du pancréas.

L’abus d’alcool pendant de nombreuses années endommage le pancréas. Plus la consommation est importante et ancienne, plus le risque de développer une pancréatite est élevé.

Parmi les nombreuses autres causes, moins fréquentes, de pancréatite aiguë, on peut citer :