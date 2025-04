La maladie cœliaque est une maladie auto-immune. Le système immunitaire est le système de défense de l’organisme qui nous protège des maladies et des infections. En cas de maladie auto-immune, le système immunitaire de la personne attaque une partie de son propre organisme.

Dans la maladie cœliaque, le système immunitaire réagit à une protéine appelée gluten, que l’on trouve dans certaines céréales

La réaction immunitaire produit des anticorps qui endommagent la muqueuse de l’intestin grêle

Les lésions de la muqueuse de l’intestin empêchent l’absorption des nutriments provenant des aliments

Les lipides qui ne sont pas absorbés donnent aux selles leur aspect huileux

Les autres nutriments qui ne sont pas absorbés provoquent des flatulences et des diarrhées

Le gluten est une protéine que l’on trouve dans le blé et dans tous les aliments fabriqués avec de la farine de blé. Cela signifie qu’il y a du gluten dans le pain, les pâtes et de nombreux produits de boulangerie. On trouve aussi du gluten dans l’orge et le seigle. D’autres céréales, comme l’avoine, n’ont pas de gluten. Il n’y a pas de gluten dans les légumes ou les fruits.

La maladie cœliaque est héréditaire. On hérite d’une prédisposition à la développer. Cependant, seules certaines personnes d’une même famille contractent la maladie.