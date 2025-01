Quelles sont les causes d’un ulcère gastroduodénal ?

Les deux causes d’ulcères gastroduodénaux les plus fréquentes sont :

L’infection de l’estomac, généralement par la bactérie Helicobacter pylori

L’utilisation d’AINS (médicaments pour soulager la douleur, tels que l’ibuprofène ou l’aspirine) et certains autres médicaments

Les fumeurs sont plus susceptibles de développer un ulcère gastroduodénal. En outre, leurs ulcères cicatrisent plus lentement et ont tendance à réapparaître.