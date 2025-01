Quelles sont les causes des verrues ?

Les verrues sont causées par un type de virus appelé VPH. Il existe plus de 100 types de VPH. Il est possible de développer une verrue après avoir touché la verrue d’une personne, notamment en ayant des relations sexuelles avec une personne ayant une verrue sur le pénis, la vulve ou le rectum. Les rapports bucco-génitaux peuvent entraîner une infection au VPH dans la bouche ou la gorge.

Les enfants et les jeunes adultes sont plus susceptibles de présenter des verrues. Le risque est également plus élevé chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme les personnes infectées par le VIH/atteintes du SIDA ou ayant fait l’objet d’une greffe d’organe.