Les punaises de lit sont de minuscules insectes non ailés qui se cachent dans les fentes des matelas et dans les cadres de lit, les coussins et les murs. Elles se nourrissent du sang des humains et de certains animaux.

Les punaises de lit se cachent pendant la journée, de sorte qu’elles ne sont pratiquement jamais visibles

Elles sortent la nuit et piquent les personnes pendant leur sommeil

Les piqûres de punaises de lit ne réveillent pas la personne, mais une marque de piqûre rouge et prurigineuse est visible le matin

De petites taches de sang ou taches sombres peuvent être visibles sur les draps ou le matelas

La présence de punaises de lit peut générer énormément de stress, mais elles ne transmettent aucune maladie

Les punaises de lit sont difficiles à éliminer, mais un exterminateur peut être utile

Si vous passez la nuit dans un endroit où des punaises de lit sont présentes, elles peuvent pénétrer dans votre valise ou votre sac. Les punaises de lit peuvent alors vous accompagner là où vous vous rendez ensuite, y compris chez vous.