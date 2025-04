La rosacée est un trouble cutané dans le cadre duquel le nez et la zone autour du nez deviennent rouges et gonflés, et se couvrent de petites papules et de vaisseaux sanguins dilatés.

La rosacée touche le plus souvent les personnes de 30 à 50 ans, en particulier celles d’origine irlandaise et nord-européenne

La rosacée ressemble parfois à de l’acné

Le traitement comprend des antibiotiques

Éviter certains aliments, l’alcool, les boissons chaudes, le soleil, les températures extrêmes, le vent et certains cosmétiques peut permettre d’atténuer les symptômes