Les conseils et le soutien de médecins et d’infirmiers spécialement formés et d’autres parents ayant perdu un enfant à la suite d’un SMSN sont essentiels pour aider les parents à faire face à la tragédie. Les spécialistes peuvent recommander de la lecture, des sites Internet (tels que l’American SIDS Institute [Institut américain sur le SMSN]) et des groupes de soutien pour aider les parents.