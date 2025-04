Il existe un intestin grêle et un gros intestin. L’intestin grêle est un long tube enroulé qui relie l’estomac au gros intestin. Le gros intestin est plus court mais plus large, et relie l’extrémité de l’intestin grêle au rectum.

La malrotation intestinale est une malformation congénitale dans laquelle les intestins ne se développent pas normalement avant la naissance.

Avant la naissance, les intestins du bébé se développent dans une position, puis se tournent (rotation) dans leur position normale.

Parfois, les intestins du bébé ne se tournent pas dans la position normale, ce que l’on appelle malrotation

Une malrotation entraîne une occlusion intestinale et peut être mortelle.

Les bébés doivent être opérés pour résoudre le problème.

Les bébés présentant une malrotation intestinale ont souvent d’autres malformations congénitales.