Il existe un intestin grêle et un gros intestin. L’intestin grêle est un long tube enroulé qui relie l’estomac au gros intestin. Le gros intestin (côlon) est plus court mais plus large, et relie l’extrémité de l’intestin grêle au rectum.

Qu’est-ce que la maladie de Hirschsprung ? Le gros intestin est tapissé de muscles qui se contractent pour faire progresser les selles. La maladie de Hirschsprung est une malformation congénitale dans laquelle une partie du gros intestin est dépourvue des nerfs qui signalent aux muscles de se contracter. Les selles s’accumulent dans l’intestin et provoquent une occlusion.

Un enfant atteint de la maladie de Hirschsprung peut vomir, refuser de manger et avoir le ventre gonflé.

Les médecins réalisent une intervention chirurgicale pour retirer la partie de l’intestin dépourvue de nerfs.

Si elle n’est pas traitée, la maladie de Hirschsprung peut entraîner une infection intestinale mortelle appelée entérocolite.