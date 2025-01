Les médecins ne savent pas ce qui est à l’origine de la tumeur de Wilms, mais l’enfant qui présente certains problèmes de santé à la naissance est plus susceptible d’en être atteint

L’enfant atteint d’une tumeur de Wilms présente une grosseur dans le ventre et peut vomir et avoir des maux de ventre, de la fièvre, un faible appétit et des nausées