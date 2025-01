Les chromosomes sont les structures qui contiennent les gènes et qui sont situées à l’intérieur de chaque cellule. Chaque chromosome est un long brin d’ADN contenant des centaines de gènes tous connectés ensemble. Les cellules comportent 46 chromosomes répartis en 23 paires. Chaque paire se compose d’un chromosome provenant de la mère et d’un autre provenant du père. Cela signifie que la moitié des chromosomes (et la moitié des gènes) vient de chacun des parents.